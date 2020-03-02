Hisarcıklıoğlu: "Devletimizin yanındayız"
Haberler » Güncel » Hisarcıklıoğlu: "Devletimizin yanındayız" - Haber

Hisarcıklıoğlu: "Devletimizin yanındayız"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Katılımcılar TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu...

02.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:36
Hisarcıklıoğlu:

ve AK Parti Genel Başkanı 'ın salona girişi

Katılımcılar

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul etti. (1)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Hisarcıklıoğlu: "Devletimizin yanındayız"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler