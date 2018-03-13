Hisarcıklıoğlu: Devlet Özel Sektöre 140 Milyar Lira Ödeme Yapacak

MANİSA'da düzelenen iş dünyası istişare toplantısına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devletin özel sektöre 1985 yılından bu yana verilmeyen 140 milyar liralık KDV iadesini ödeyeceğini belirterek, bunun ekonomiyi canlandıracağını söyledi. Hisarcıkloğlu, ayrıca, Türkiye'nin etrafında dostu olmadığını belirterek, iş dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Manisa Ticaret Borsası iş birliğiyle 'Manisa iş dünyası istişare toplantısı' düzenlendi. Manisa TSO'nun toplantı salonunda yapılan görüşmeye TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa TSO Başkanı Adnan Erbil, Manisa Borsa Başkanı Sadık Özkasap, oda üyeleri ve iş adamları katıldı. Adnan Erbil, Manisa'nın coğrafi şartları ve devlet destekleri ile sanayinin üretim merkezi olduğunu ifade etti. 2017'de 4 milyar dolar ihracat rakamı ile Manisa'nın Türkiye genelinde 8'inci sırada yer aldığını kaydeden Erbil, 7 milyar dolarlık ihracat ve ithalat hacmi olduğunu söyledi. Adnan Erbil, 2018'de ihracatın daha fazla artacağını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin toplam televizyon ihracatının yüzde 88'i Manisa'dan yapılıyor. Elektrik, elektronik lokomotif sektördür. Otomotiv ve iklimlendirme sanayi diğer önce çıkan sektörlerdir. Manisa OSB dünya çapında bir yatırım merkezidir. Ekonomik üretkenliğin ve üstünlüğün temel dinamiği inovasyondur. 2017 yılında Manisa'da 21 adet Ar-Ge merkezi bulunuyor. Yerli ve yabancı şirketlerin, Ar-Ge merkezlerinin yanı sıra teknoloji geliştirme merkezi Ar-Ge potansiyeline destek vermektedir. Bizlere düşen daha verimli çalışmak, daha fazla istihdam ve daha fazla dış ticaret yapmaktır. Manisa'nın ürettiği tüm ürünlerde markalaşma ön planda olmalıdır. Üretimi daha katma değerli hale getirmeliyiz."

Yerli otomobil için tarihi bir süreç başladığını kaydeden Adnan Erbil, "Babayiğitlere bir teklifte bulunmak istiyorum. Gelin, yerli otomobili Manisa'da üretelim. Manisa altyapısı ve teknolojisi ile buna hazır" dedi.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise tarıma dayalı sanayi ürünlerinin ülkenin cari açığının kapatılmasına doğrudan katkı sağladığını söyledi. Özkasap, "İhraç edilen ürün çeşitliliği Manisa'nın en güçlü yanlarındadır. Çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 85'i Avrupa ülkelerine yapılıyor. 2017 yılında 2 milyar 640 milyon liralık ürün tescili yaptık. Tarıma dayalı ticaretin büyüklüğü 7.5 milyar Türk Lirası'nı aşmıştır" diye konuştu.

HİSARCIKLIOĞLU'NDAN MANİSA'YA ÖVGÜ

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa'nın Türkiye'nin marka şehirlerinden biri olduğunu belirterek, dünyada tek noktadan en fazla beyaz eşya ve televizyon üretilen yerin Manisa olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de en fazla ileri teknoloji üretimi yapan ilk üç şehirden birinin Manisa olduğunu vurgulayan, kentin sanayide 4.0'a geçen ilk illerden biri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Zeytinde, üzümde en önemli illerden biridir. 2017'de faal işyeri sayısında Manisa'da artış yüzde 8 civarında, çalışan sayısında yüzde 10 artış var. İhracat ise bir önceki yıla göre yüzde 38 artmış. Türkiye ortalamasının üstünde artmış. Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşu içinde Manisa'da üretim yapan 30 firma var. Allah'a yatıp kalkıp şükredin. Allah'ın en şanslı kullarısınız. Bizim Kayseriliye 5 vakit namaz farz ise Manisalılar 5 vakit de şükür namazı kılmalı. Şikayet edecek bir şeyiniz yok" dedi.

SAVUNMA SANAYİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Teknolojik sıçrama açısından savunma sanayinin vazgeçilmez olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bugün Afrin'de kullanılan mühimmatın büyük bir kısmı Türkiye'de üretildi. Ne kadar dışarıya bağımlıysan o kadar elin kolun bağlı. Savunma sanayi kümelenmesi de Manisa'da olacak" diye konuştu. 2017 yılı başında ekonomide yaşanan sıkıntıları hatırlatan Hisarcıklıoğlu, geçen yıl uyguladıkları nefes kredisinin ikincisini de üyelerine sunmak için çalıştıklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, geçen yıl 1 milyon üyeden 681 binine düşük faizli, faizsiz ya da kefil olarak destek verdiklerini söyledi. İstihdam seferberliğine de dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, üyelerine seferberliğe destek olun çağrısı yaptı. Hisarcıkıloğlu, "Türk özel sektörü olarak geçen yıl dünyada bir ilki yaptık. Üye başına bir kişinin istihdamını sağladık. Tarihimizde bu bir ilktir. 0 vergi geliyor. Sadece işçinin maaşını vereceksiniz. Bu teşvikler üç yıl sürecek. Bu teşviklerden yararlanın" dedi. Yerli otomobille ilgili de konuşan Hisarcıklıoğlu, bütün illerin yerli otomobilin yapımına talip olduğunu belirterek, "2021'de ilk yerli otomobile binmiş olacağız. Herkes diyor ki 'bunu biz de yapalım'. Manisa'ya bu yakışır. İnşallah çalışmalar bittikten sonra neresi verimli olur belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

140 MİLYAR LİRALIK KDV İADESİ

Türkiye'nin iş yapma kolaylığı endeksinde 140 ülke içinde dünyada 60'ıncı sırada olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu listede Türkiye'nin ilk 20 ülke içinde olması gerektiğini kaydetti. Yeni reformların hayata geçeceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 1985 yılından bu yana hiçbir tüccarın devletten KDV iadesi alamadığını belirtip, KDV üzerinde çalışma yapıldığını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, "KDV'den hep alacaklıyız. Hep de 'Ya bu devlet alacağına şahin' diyoruz. Devlet bize bir türlü borcunu ödemez. Bakanla oturduk. Hepimizin toplamda 140 milyar lira alacağımız var. Bunda anlaştık. 140 milyar lirayı belirli bir takvim içinde devlet, Türk özel sektörüne ödeyecek. 140 milyarın şu pazara girdiğini bir düşünün. Ekonominin ne kadar canlanacağını düşünün. Bu yasa tasarısıyla birlikte devletten alacaklıysan, 3 ayda ödeme mecburiyetinde. Ödemezse sen de devlete faiz yazacaksın. Her şey eşit. O bize yazarsa sen de ona yazacaksın" diye konuştu.

'BİRBİRİNİZİ SEVİN'

Sıkıntıların hepsinin aşılacağını dile getiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Hisarcıklıoğlu, "Bize düşen çalışmak. Yanı başımızda Afrin harekatını yaşıyoruz. Dostumuz yok. 80 milyon birbirimizin kardeşiyiz. Siyasi görüşünüzden dolayı, mezhebinizden, etnik kökenden dolayı birbirinizi ötekileştirmeyin. Birbirinizi sevin. Başka kimse yok, başka gideceğimiz yer de yok. Bir ve beraber olacağız. Farklı düşünüyorum diye beni kınamayacaksın. Yoksa ileri gidebilme şansımız yok" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu'nun konuşmasının ardından Manisa Ticaret Borsası ve Manisa Ticaret Odası başkanları, kentin kültürünü yansıtan hediyeleri Hisarcıklıoğlu'na verdi. Ardından Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski başkanlarından merhum Bülent Koşmaz'ın adının verildiği ve eğitime başlayan Bülent Koşmaz Fen Lisesi'nin temsili kurdelesi kesildi. İstişare toplantısı için Manisa'ya gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i de ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Vali Güvençer'e Dede Korkut Hikayeleri'nden oluşan kitabı hediye etti. - Manisa