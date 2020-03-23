Hisarcıklıoğlu'dan, Kovid-19'dan etkilenen işletmelere çağrı yaptı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronovirüsten etkilenen işletmelere, çalışanını koruması ve istihdamını düşürmemesi çağrısını yaparak, "İhtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde" ifadesini kullandı.
23.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:13
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronovirüsten etkilenen işletmelere, çalışanını koruması ve istihdamını düşürmemesi çağrısını yaparak, "İhtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde" ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com