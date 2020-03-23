Hisarcıklıoğlu'dan, Kovid-19'dan etkilenen işletmelere çağrı yaptı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronovirüsten etkilenen işletmelere, çalışanını koruması ve istihdamını düşürmemesi çağrısını yaparak, "İhtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde" ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronovirüsten etkilenen işletmelere, çalışanını koruması ve istihdamını düşürmemesi çağrısını yaparak, "İhtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde" ifadesini kullandı. Kaynak: Dunya.com