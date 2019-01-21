Hisarcıklıoğlu: "Cesur ve Ezber Bozan Yeni Yatırım Hamlesi, Küresel Rekabette Türkiye'yi Öne...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, cesur ve ezber bozan yeni yatırım hamlesinin Türkiye'yi küresel rekabette öne çıkaracağını belirterek, "Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Allah'ın izniyle yola devam edeceğiz. El birliğiyle Türkiye'yi yeniden tempolu büyüme sürecine kavuşturacağız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nın açılışında yaptığı konuşmada, 1 yıl önce başlatılan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla şehitleri andı, gazilere şifa diledi.

Oda ve borsa başkanlarının, tüm ülkede ve yerelde hangi ekonomik sıkıntıları yaşadıklarını tespit ettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Biz şimdi tüm bunları, il bazında ve ayrıca bakanlıklara göre tasnif ediyoruz. Şuradan sonra tamamını size ve her birini ilgili kamu kurumlarına ileteceğiz. Elbette, bizler için en önemli teşvik, bugünkü gibi devletimizi yanımızda görmek." diye konuştu.

Karşılaşılan her tür engele ve ekonomik saldırılara rağmen sektörlere sağlanan kolaylıkların moralleri yükselttiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankasının "Doing Business Raporu"na göre Türkiye'nin, geçen yıl en çok reform yapan ilk 10 ülke arasında yer aldığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "İş ve yatırım ortamında 17 basamak birden sıçrayarak, 60'ıncı sıradan 43'üncü sıraya ilerledik ve tarihimizdeki en üst sıraya yükselmiş olduk." ifadesini kullandı.

"100 bin KOBİ'mize düşük faizli kaynak sağladık"

Son 3 ayda TOBB olarak bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Bankalarla birlikte tüm Anadolu'yu dolaştık. Burada şunu gördük, KOBİ'lerin en büyük sıkıntısı nakit açığı. Finansmana erişimde büyük sıkıntı var. Yüksek kredi faizleri, bir türlü reel sektörümüzün yakasını bırakmıyor. İşte bu ortamda, yüksek faize karşı sizin gösterdiğiniz hassasiyet ve mücadele, bizlere güç ve moral veriyor. Bizler de sizin, bu konudaki çağrınıza, ilk ve en somut katkıyı verdik. TOBB, odalar ve borsalar, tüm kaynaklarını bir araya getirdi, bugüne kadar ülkemizde ticari kredilere uygulanmış en düşük faiz oranıyla KOBİ'lerimize Nefes Kredisi temin ettik. Yaklaşık 100 bin KOBİ'mize düşük faizli 12 milyar lira kaynak sağladık. Sizin tabirinizle 'finansmanda inovasyon' yaptık."

Yaşanan bazı gelişmelerin dünyada ticareti, yatırımı ve fon akışını olumsuz etkilediğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde, güven ve istikrarın yattığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, cesur ve ezber bozan yeni yatırım hamlesinin, küresel rekabette Türkiye'yi öne çıkaracağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Allah'ın izniyle yola devam edeceğiz. El birliğiyle Türkiye'yi yeniden tempolu büyüme sürecine kavuşturacağız. Türk özel sektörü, yani bizler de dün olduğu gibi yarın da ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh yapmak için üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA