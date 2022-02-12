Hisarcıklıoğlu Çarşamba Ticaret Borsası'nda

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Karadeniz programı kapsamında Çarşamba Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Korona virüs testinin pozitif çıkması sebebiyle toplantıya katılamayan Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz'ı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Meclis Başkanı Hacı Toraman, meclis üyeleri ve borsa personeli, Hisarcıklıoğlu'nu ve TOBB heyetini karşıladı. Ziyaret Çarşamba Ticaret Borsası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

"Enerji maliyetleri ortak sorunumuz"

Çarşamba Ticaret Borsası'nın faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, "Borsamız bizlere üyelerinin girdi ve enerji maliyetlerindeki artıştan dolayı yaşadığı sıkıntıları ilettiler. Bu hususta istişarelerde bulunduk. Üyelerimizin sıkıntılarını çözmek için çalışmaya devam edeceğimizin tekrar altını çizmek isterim. Akabinde borsanın yenilenen hizmet katlarını da birebir inceledik. Çarşamba'nın kültürel değerlerine sahip çıkan bir çalışma ortaya koyulduğunu görmekten mutluluk duyduk. Sağlık sorunlarından ötürü bugün aramızda bulunamayan Borsa Başkanımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim, en kısa sürede sıhhatine kavuşmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Görüşmede konuşan Toraman, "Birlik Başkanımız ile Türkiye'nin gündemine ilişkin konuları istişare ettik. Talebimiz, firmalarımızın enerji maliyetleri hususundaki sıkıntıların çözüme kavuşturulması oldu. Ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyor, TOBB'un kuruluşunun 70.yılında bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Görüşme sonrasında Toraman ve Zeren, ziyaretlerinden dolayı Hisarcıklıoğlu'na Tarihi Çarşamba Köprüsü'nün tablosunu takdim ederken, Hisarcıklıoğlu da borsanın yenilenen binasını tebrik ederek, Zeren ve Toraman'a plaket sundu.

Görüşmede Samsun ve Çarşamba protokolü, TOOB heyeti ve oda ve borsa başkanları yer aldı. Gerçekleşen ziyaretin ardından misafirler Midilli Restoran'da ağırlandı.

Yılmaz: "Teşrifleri bizleri onure etti"

Korona virüs testinin pozitif çıkması sebebiyle toplantıya katılamayan ve ziyaretle ilgili açıklama yapan Kazım Yılmaz, "Tüm üyelerimiz adına, mesaisini odalar, borsalar ve üyelerimiz için harcayan başkanımıza teşekkür ediyor, kendisine muvaffakiyetler diliyorum. Teşrifleri bizleri onure etti, yenilenen borsa binamızda başkanımızı ve TOBB heyetini ağırlamaktan kıvanç duyuyoruz. Ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ederiz" dedi. - SAMSUN