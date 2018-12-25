Hisarcıklıoğlu: "Bu Tekerlek Tümsekte Kalmayacak, Türkiye'nin Temelleri Sağlam"

Reel ve finans sektörünün güçlenmesine ihtiyaç olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin temelleri sağlam. Son 25 yılda çalkantılı dönemleri yaşadık. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 'Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Ttoplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'nın yanı sıra iş dünyası temsilcileri ve bankaların üst düzey yöneticileri katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sektörlerin kritik bir dönemeçte olduğu bir süreçte üretimin, sanayinin, ticaretin ve ihracatin merkezi Bursa'da önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyledi. İbrahim Burkay, "Ülkemizin kalkınma hedeflerinde iki önemli dinamiği oluşturan reel sektörümüz ile finans sektörümüzün içinde bulunduğumuz zorluklara karşı birlikte mücadelesi, günü kurtarmanın yanında, geleceğe de yere sağlam basan adımlarla yürümemiz için önemli bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Burkay, reel sektörün başta işletme sermayesi olmak üzere, ticaret, ihracat, ithalat, yatırım ve teminatlarında ana finansman kaynağı olan bankaların firmaların gelişimi ve istikrarlı yapıya kavuşmalarında en önemli role sahip olduğunu vurguladı. Girişimciler için tahsis edilen her kaynağın ve desteğin Türkiye'ye üretim, istihdam ve ihracat olarak döneceğini ifade eden Burkay, "Bu önemli buluşmaların 9 yıl boyunca kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisinin yeni bir ivme yakalaması için de önemli bir imkan sağlayacağına inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

"Reel ve finans sektörünün güçlenmesine ihtiyacımız var"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu'da gerçekleştirdikleri diyalog toplantılarının 10.'sunu Bursa'da organize ettiklerini söyledi. Reel sektör ve finans sektörü buluşmasının tarihte bir ilk olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bu diyalog toplantıları ile iş dünyamız olarak sıkıntıları doğrudan bankaların üst yöneticilerine iletiyoruz. Bankalarımızın reel sektörümüzün dertlerini dinlemek için sahaya inmesi çok önemli. Bu toplantılarla reel sektör ve finans sektörü birbirini daha iyi anlayacak; birlikte ortak çözümler üretecek. Her iki sektörün güçlenmesine ihtiyacımız var" dedi.

Oda ve borsalar olarak hükümete ilettikleri 4 sektördeki vergi indirimlerinin hayata geçtiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Hükümetimiz böylelikle ekonomideki ilk pozitif adımı atmış oldu. Kısa çalışma ödeneği faal hale getirildi. Ödeme sıkıntısına giren SGK mükelleflerinin 60 aya kadar borçlarını vadelendirilmesi imkanı çıktı. Konut kredisi faizleri düşürüldü. Uzun süredir takip ettiğimiz, 'Alacak Sigortası' devrim niteliğinde. Bu uygulama 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Bütün bu tedbirler piyasaya moral verirken, ticareti desteklemektedir. Bu çalkantalı süreci geride bırakacağız. Ülkemizin temelleri sağlam. Son 25 yılda çalkantılı dönemleri yaşadık. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak" ifadelerini kullandı.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Bursa'nın Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret kentlerinden birisi olduğunu belirterek, "Bu toplantımızda iş insanlarımızla bir aradayız. Neler eksik neler fazla neleri daha iyi yapabiliriz, bunları konuşacağız. Öz eleştirilere açığız. Karşılıklı iyi niyetle ülkemizin istihdamına, büyümesine birlikte katkı vermek için burada bulunuyoruz. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum. Ev sahipliğinden dolayı BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a teşekkür ediyorum." dedi.

Basın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantının sonunda da finans ve reel sektörü temsilcileri karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA