Hisarcıklıoğlu: Bu Tekerlek, Bu Tümsekte Kalmaz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri biz atlattık. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız. Tümseği çıkarken biraz zorlanırız ama tümsekten inerken hızla ineriz." dedi.