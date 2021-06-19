Hisarcıklıoğlu: "Babalar, birer fedakârlık timsalidir"

Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Babaların, büyük bir özveri ile çocuklarına ömür boyu maddi-manevi her türlü desteği vererek, birer fedakarlık timsali olduğunu söyledi.

Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Babaların, büyük bir özveri ile çocuklarına ömür boyu maddi-manevi her türlü desteği vererek, birer fedakarlık timsali olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu'nun mesajı şöyle:

"Türk toplumunun en önemli unsurlarından biri güçlü aile yapısıdır. Bu yapının korunması ve huzuru için hiçbir özveriden kaçınmayan, sevgisini her zaman üzerimizde hissettiren, dün de bugün de yarın da hep yanımızda olan babalarımızdır.

Babalar, kendi mutluluğundan önce çocuklarının mutluluğunu düşünen erdem sahibi insanlardır.

Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, çocuklarını bir fidan yetiştirir gibi özenle büyüten babalarımız, çocuklarının geleceğe umutla bakan, toplum ve millet sevgisini kazanmış, ailelerine ve ülkelerine faydalı birer birey olmaları için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedirler.

Çocuklar olarak sadece babalar gününde değil, yılın her gününde onlara saygı ve sevgi gösterebilmeli, sağladıkları imkanları en iyi şekilde değerlendirerek ülkesine, milletine layık evlatlar olabilmeliyiz. Bu babalarımıza verebileceğimiz en büyük hediyedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyası adına, başta şehit babaları olmak üzere, kıymetli babalarımızın, babalar gününü kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı