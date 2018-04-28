Hisarcıklıoğlu, Avrupa İş Dünyasına Seslendi

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin (EUROCHAMBRES) Brüksel'de gerçekleştirilen 60. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomik entegrasyonun kalıcı barış, güvenlik ve ekonomik refahın ön koşulu olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Start-up'ların önünü açmalı, işletmeler için uygun koşulları sağlamalıyız. Hem ortak kurallara, hem de esnek bir ortama ihtiyacımız var" dedi.

TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı Hisarcıklıoğlu, Brüksel'de gerçekleştirilen EUROCHAMBRES 60. kuruluş yıl dönümü törenine katılarak Avrupa iş dünyasına seslendi. Türk iş dünyasının Avrupa bütünleşmesi üzerine görüşlerini aktaran Hisarcıklıoğlu, "EUROCHAMBRES kurucularımızı, bu yola çıkarken Avrupa bütünleşmesinin iş dünyasının sesine de ihtiyaç duyacağını anladıkları için tebrik ediyoruz. Odalar olarak bizler her zaman bütünleşme sürecinin ana güçleri olduk. Biliyoruz ki ekonomik entegrasyon kalıcı barış, güvenlik ile ekonomik ve sosyal refahın ön koşuludur. Bu kapsamda bizler iş dünyasının ihtiyaçlarını ön plana çıkardık, onlar için bir arada savaştık. EUROCHAMBRES Avrupa entegrasyon sürecinin vazgeçilmez bir unsuru haline geldi" ifadelerini kullandı.

EUROCHAMBRES'in bütünleşmedeki sorumluluğu

EUROCHAMBRES'ın Avrupa bütünleşmesinin geleceği üzerinde büyük sorumluluğu olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Önümüzdeki zorlukları ortaya koymalıyız. Şunu ısrarla belirtmeliyiz ki Avrupa entegrasyonu, Avrupa Kıtası'nın tamamını kapsamadığı sürece eksik kalacaktır. İçinde bulunduğumuz durum ise bu hedefi daha zor hale getirmektedir. Batı Balkanlar ve Türkiye'yi ele alın. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan ile stratejik ilişkilerin,Rusya ile sağlıklı bir ilişkinin nasıl kurulacağı belirsizdir.Yine İngiltere'nin ayrılma süreci Avrupa genelinde siyasi birçok tartışmaya yol açacaktır. İş dünyası olarak bizim için iç pazarın korunması büyük önem taşımaktadır. AB İngiltere gibi önemli ve değerli bir üyeyi kaybetmektedir. İngiltere ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler mümkün olduğu kadar yakın tutulmalıdır" açıklamasında bulundu.

"Global kurallardan oluşan ticaret sistemine ihtiyacımız var"

Aynı zamanda bütünleşme sürecinde neyin neden yanlış gittiğinin doğru ortaya konulması gerektiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Gelecekte olabilecek diğer ayrılıkların nasıl önleneceğini düşünmeliyiz. İş dünyasının büyümesi ve uluslararasılaşması için kurallara ihtiyacımız var. Start-up'ların önünü açmalı, işletmeler için uygun koşulları sağlamalıyız. Hem ortak kurallara, hem de esnek bir ortama ihtiyacımız var. Dijital bir çağdayız. Gelecek, büyük fabrikalar kurmanıza veya istihdam ettiğiniz rakamlara bakmayacak. Topladığınız data, birleştirdiğiniz noktalar ve topluma sunduğunuz hizmetlerden ibaret olacak. İnsanları birbirine daha çok bağlayacak. Bizim global kurallardan oluşan bir ticaret sistemine ihtiyacımız var. Bunu da Dünya Ticaret Örgütü'nü yeniden canlandırarak yapmalıyız."

Avrupa Birliği'nin küresel fırsatlara da odaklanması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Çin tarafından başlatılan 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinin ihmal edildiğini belirterek, EUROCHAMBRES Başkanı Leitl'ın yakın zamanda Çin'e düzenlediği ziyaretin çok önemli olduğunu aktardı.

EUROCHAMBRES Başkanı Leitl'dan 'uyanın' çağrısı

EUROCHAMBRES Başkanı ve Avusturya Federal Ekonomi Odası Başkanı Christoph Leitl da konuşmasında dünyanın diğer kısımlarında ekonomik mücadelenin tüm hızıyla ilerlediğini vurgulayarak, Avrupa'yı uyanmaya çağırdı.

Küreselleşme, teknolojik inovasyonlar ve göç nedeniyle oluşan korkulara milliyetçiliğin cevap olamayacağını belirten Leitl, Avrupa'nın net bir hedef ve strateji ile Avrupa'yı bölmeden ve kurumlarını yenileyerek başarısını sürdürebileceğini ifade etti.

Bu hedefi gerçekleştirmede, 47 üyesi ve bin 700 yerel odası ile EUROCHAMBRES'ın gücünü katkıya çevireceğini vurgulayan Leitl, herkesi Avrupa'yı aklının değil, kalbinin meselesi haline getirmeye davet etti.

Program kapsamında ayrıca, Ticaret ve Yatırımlar, Göç ve Girişimcilik konularının ele alındığı paralel oturumlar gerçekleştirildi.

EUROCHAMBRES 60. kuruluş yıl dönümü programına, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üst Kurul Üyesi Mine Ayhan da katıldı. - ANKARA