Hisarcıklıoğlu: Arabuluculuk sistemi ile davaların yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlanıyor

11.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:24

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sistemi ile işçi ile işveren arasındaki davaların yüzde 70'inin anlaşma yöntemiyle çözüldüğünü söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, Gaziantep Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin (GTO TAM) açılış törenine katıldı. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sistemi kullanımının her geçen gün arttığına dikkat çekti ve 6 yılda gelen dosya sayısının 1 milyona ulaştığını ifade etti. İş dünyası için önem taşıyan, çalışma hayatına ilişkin konulardaki başvuru sayısının 800 bini geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, işçi ile işveren arasında görülen dava dosyalarının yüzde 70'inin arabuluculuk sistemi vasıtasıyla anlaşmayla sonuçlandığının altını çizerek şöyle dedi:

Kaynak: DHA