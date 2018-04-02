Hisarcıklıoğlu: "Arabuluculuk Bizden Batıya Gitti, Yeniden Bize Geldi"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sisteminin ahilik teşkilatının özü olduğunu belirterek, "Bizden batıya gitti, şimdi yeniden bize geldi" dedi.

TOBB tarafından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) 'Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışı yapılarak, istişare toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile KMTSO Başkanı Serdar Zabun, belediye başkanları ve iş adamları katıldı. Toplantıda arabuluculuğun öneminden bahseden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, arabuluculuğun batıya Türkiye'den gittiğini, batıdan geri alındığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Özellikle odamızın inisiyatifinde arabuluculuk ve tahkim kurulması çok önemli. Çünkü yıllardır iş dünyasının en büyük rahatsızlığı, yargının yavaş çalışmasıdır. Ne yazık ki mahkemelerimiz her gün artan müthiş bir iş yükü ile karşı karşıya. Yargıdaki en önemli sorun Türkiye'de iş yüküdür. Bunun için hem süre uzuyor hem de kalite düşüyor. Bu kadar uzun süren yargılamadan da hepimiz zarar görüyoruz. İş mahkemelerinde de sıkıntı yaşıyoruz. Mahkemelerde yüzde 99.2'sini kaybediyoruz. Artık arabuluculuk sistemiyle bu sorunlardan da kurtulmuş olacaksınız. Ahilik kültürünün önemi iki kardeş anlaşamayınca ahi anlaştırıyor. Biz bunu terk ettik, kendi kültürümüzü terk ettik, şimdi yeniden batıdan keşfetmiş gibi getirdik. Aslında bizim özümüzde bir şeydir arabuluculuk. Bizden batıya gitti, şimdi yeniden bize geldi. Yani arabuluculuk ahilik teşkilatının özüdür. Ahilikte olduğu gibi iki adamı getirip, bir de tarafsız adamı getirmek ve anlaştırmaktır" dedi.

Konuşmanın ardından KMTSO Başkanı Serdar Zabun, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na çeşitli hediyeler takdim etti. Toplantı sonunda katılımcılar hep birlikte kurdele keserek 'Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ni açtı. - KAHRAMANMARAŞ