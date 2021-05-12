Hisarcıklıoğlu Açıklaması
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Hisarcıklıoğlu Açıklaması

Hisarcıklıoğlu Açıklaması
İhlas Haber Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Korona virüs salgını nedeniyle İslam alemi için Ramazan ayının bu yılda buruk geçtiğini belirterek, "Bayram coşkusunu yine ziyaret ve kucaklaşmalar olmadan,...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Korona virüs salgını nedeniyle İslam alemi için Ramazan ayının bu yılda buruk geçtiğini belirterek, "Bayram coşkusunu yine ziyaret ve kucaklaşmalar olmadan, sevdiklerimizden uzakta yaşayacağız. Ancak alınan tedbirler sayesinde, en kısa sürede yeniden coşkulu bayramlarımıza döneceğimize inanıyorum" dedi.

Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hepimizin sağlığı için bu Ramazan ayını sevdiklerimizden uzakta geçirdik. Aynı şekilde bayram coşkumuzu da evlerimizde yaşayacağız.

11 ayın sultanı Ramazan'ın ardından gelen bu güzel bayram, sevinç, dayanışma, birlik ve beraberlik zamanıdır.

Mesafeler, birbirimize el uzatarak, güzellikleri ve kardeşliği paylaşmamıza engel olmamalıdır.

Bu salgının en kısa zamanda son bulmasını, eski günlerimize ve normal hayatımıza dönmeyi diliyorum.

Türk iş dünyası adına, Mübarek Ramazan Bayramının, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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