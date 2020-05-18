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Hisarcıklıoğlu: "19 Mayıs, istiklal mücadelemizin sembolüdür"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 19 Mayıs'ın esareti kabul etmeyen asil bir milletin yeniden varoluş mücadelesinde ilk adım olduğuna işaret etti.

Hisarcıklıoğlu:
18.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:08

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 19 Mayıs'ın esareti kabul etmeyen asil bir milletin yeniden varoluş mücadelesinde ilk adım olduğuna işaret etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Tüm dünyada mazlumların örnek aldığı bir yeniden şahlanışın öyküsü 19 Mayıs 1919'da Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Samsun'da başlamış ve ardından tarihe geçen büyük bir destan yazılmıştır. Bugün istiklal mücadelemizin de sembolüdür" dedi.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu görüşlere yer verdi:

"19 Mayıs 1919, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme boyun eğmeyen milletimizin varoluş mücadelesinde asla unutulmaması gereken bir gündür. Bu anlamlı günün gençlerimize bayram olarak armağan edilmesinin altında da çok derin anlamlar vardır. Atatürk geleceği gençlerin ellerinde, yüreklerinde görmüş ve onlara daima güvenmiştir. Bizler de sonuna kadar bu düşüncenin arkasındayız. Gelecek güzel günler eminiz ki gençlerimizin ellerinde şekillenecek. Yeter ki onlara güvenelim, yol açalım. Gençlerimiz, atalarımızın yazdığı başarı ve gurur dolu tarihe sahip çıkacaklardır. Ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacaklardır. Türk iş dünyası adına bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyor, aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı can-ı gönülden kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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