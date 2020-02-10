Hisarcıklıoğlu: 10 sene sonra istihdama yılda 1, 5 milyon kişi katılacak

10.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:52

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencilerine girişimciliği anlattı. İşsizliğin çözümünün girişimcilik olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu üniversiteden mezun olacaksınız, hepiniz iş arayacaksınız. Türkiye'de yılda 1 milyon kişi istihdam nüfusuna katılıyor. 10 sene sonra bu 1, 5 milyon olacak. Bunlara kim iş sağlayacak? Devlet mi? Herkesi devletin çalıştırması imkansız" dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Senatosu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na işletme alanında fahri doktor unvanı verdi. Bu kapsamda KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileşmesinde, sanayi ve ticaret alanında gelişmelerde önemli bir katkı ve değer oluşturduğunu söyledi. Can, daha sonra Hisarcıklıoğlu'na akademik cübbesini giydirip fahri doktora belgesini verdi.

Kaynak: DHA