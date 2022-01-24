Hisarcıklığlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi kesinlikle yalandır - Haberler
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Hisarcıklığlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi kesinlikle yalandır

Hisarcıklığlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi kesinlikle yalandır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır" dedi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, muhalefetin kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklif ettiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, "Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım" ifadelerini kullandı.


Hisarcıklığlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi kesinlikle yalandır

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Politika, Haber

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