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Hisarcıklı esnaftan sokak hayvanlarına mama desteği

Hisarcıklı esnaftan sokak hayvanlarına mama desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir esnaf sokak hayvanlarını iş yerinin önünde mama ile besliyor, ayrıca belediyenin yemliklerine mama desteği veriyor.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir esnaf sokak hayvanlarını iş yerinin önünde mama ile besliyor, ayrıca belediyenin yemliklerine mama desteği veriyor.

Küçük Sanayi Sitesinde zahirecilik yapan Mehmet Berber, iş yerinin çevresinde dolaşıp çaresizce yiyecek arayan sokak köpeklerini görünce onları beslemeye karar verdiğini söyledi.

Berber, " Özellikle yağışlı havalarda yiyecek arayan sokak hayvanlarının çaresizliğini görmek beni çok etkiledi. Bunun üzerine iş yerimin dışına mama ve su koyarak sokak hayvanlarını beslemeye başladım. Ayrıca belediyenin çeşitli noktalara monte ettiği yemliklere de mama desteği veriyorum. Soğuk kış aylarında sokak hayvanlarının yanında olmak, onların karınlarını doyurmak içimi rahatlatıyor" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcıklı esnaftan sokak hayvanlarına mama desteği

Hisarcıklı esnaftan sokak hayvanlarına mama desteği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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