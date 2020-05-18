Hisarcıklı berber ve kuaförler iş yerlerini 1 hafta gecikmeli açtı Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde artan Korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 11 Mayıs tarihinde iş yerlerini 1 hafta süreyle açmama kararı alan berber ve kuaförler müşterilerine hizmet vermeye başladılar.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde artan Korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 11 Mayıs tarihinde iş yerlerini 1 hafta süreyle açmama kararı alan berber ve kuaförler müşterilerine hizmet vermeye başladılar.

Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Ali Tosun, "Halkımızın ve kendilerinin sağlığını korumak adına, maddi geliri göz ardı ederek iş yeri açılışlarını 1 hafta erteleme fedakarlığı gösteren ve yaklaşık iki ayın ardından hizmet vermeye başlayan berber-kuaför-bayan kuaför esnafına hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.

İş yerlerini açan esnafın berber, kuaför ve güzellik salonlarına ilişkin tedbirleri uygulama konusunda da gerekli hassasiyeti göstereceklerine inancının tam olduğunu söyleyen Başkan Tosun." Ayrıca hizmet alacak halkımızın da esnafımızın iş yerlerinde uygulamak zorunda oldukları kurallara riayet etmelerini rica ediyorum. Kurallara uyulduğu ve karşılıklı anlayış içerisinde olunduğu takdirde üzerimizdeki bu beladan en kısa sürede kurtulacağız inşallah" diye konuştu.

İş yerlerinin 09. 00-21.00 saatleri arasında açık kalacağını belirten erkek kuaförü Halil Ataseven, "Öncelikle tıraş olmaya müşterilerimizden kendilerinin ve bizlerin sağlığı için yanlarında maske ve eldiven bulundurmalarını istiyoruz. İçeride sosyal mesafeyi korumak adına müşterilerimiz randevu saatinde teker teker alınacaktır. İş yerimizde sakal tıraşı yapılmayacaktır. Bizlere gerek telefonla, gerekse iş yerimize gelerek tıraş için randevu alınabilir" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA