Hisarcık'ta zirai dondan tarım alanları zarar gördü
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Hisarcık'ta zirai dondan tarım alanları zarar gördü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, zirai don nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğü bildirildi.

Hisarcık'ta zirai dondan tarım alanları zarar gördü
26.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:32

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, zirai don nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğü bildirildi.

Hisarcık ilçesi Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe ve köylerinde üç gece üst üste zirai don yaşandığını söyledi.

Bundan dolayı ekili arazilerin zarar gördüğünü belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Üç gece boyunca sıfırın altına düşen hava sıcaklığı sonucunda meydana gelen zirai don, ilçe ve köylerimizde bulunan tarım arazilerinde büyük hasara neden oldu. Baharla beraber dikimi yapılan patates, fasulye, biber, domates, salatalık, kavun, karpuz, kabak ve mısır gibi ürünlerin büyük zarar gördüğünü gözlemledik. Bu ürünlerin yeniden ekilip dikilmesi lazım. Ayrıca ceviz ağaçları da zirai don zarar gördü."

Çalışkan, don olayından çiftçilerin büyük maddi kayıplara uğradığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinini zarara ilişkin tespit çalışmalarına başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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