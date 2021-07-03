Hisarcık'ta zabıta ekiplerinden iş yerlerinde etiket denetimi
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Hisarcık'ta zabıta ekiplerinden iş yerlerinde etiket denetimi

Hisarcık'ta zabıta ekiplerinden iş yerlerinde etiket denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri iş yerlerinde fiyat etiketlerini denetledi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri iş yerlerinde fiyat etiketlerini denetledi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde, fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

İşletmeler fiyat, etiket ve reyon, kasa fiyat çıkış rakamlarının tutarlılığı, iş koluyla ilgili gerekli tüm evraklara sahip olması, fiyat etiketlerinin görünürlüğünün yanı sıra temizlik ve hijyen konularında denetime tabi tutuldu. Ayrıca reyon ürünlerin son kullanım tarihleri de kontrol edildi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta zabıta ekiplerinden iş yerlerinde etiket denetimi
Hisarcık'ta zabıta ekiplerinden iş yerlerinde etiket denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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