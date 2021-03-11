Hisarcık'ta yeni yola dev yön levhaları dikildi
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Hisarcık'ta yeni yola dev yön levhaları dikildi

11.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:02
Hisarcık'ta yeni yola dev yön levhaları dikildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Hisarcık-Simav devlet yolunun TOKİ kavşağına iki dev yön levhasının dikim işlemi tamamlandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Hisarcık-Simav devlet yolunun TOKİ kavşağına iki dev yön levhasının dikim işlemi tamamlandı.

Hisarcık-Simav karayolunun 82. Yıl Mahallesinde bulunan TOKİ kavşağına Karayolları ekipleri tarafından başlanan iki dev yön levhasının vinçle dikim çalışmaları akşam saatlerine kadar sürdü.

Yetkililer, dev yön levhalarının ilçeye yeni gelen sürücülere büyük kolaylık sağlayacağını belirttiler. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta yeni yola dev yön levhaları dikildi
Hisarcık'ta yeni yola dev yön levhaları dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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