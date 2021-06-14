Hisarcık'ta yem bitkisi ekili alanlarda kontrol yapılıyor
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Hisarcık'ta yem bitkisi ekili alanlarda kontrol yapılıyor

Hisarcık'ta yem bitkisi ekili alanlarda kontrol yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yem bitkisi desteklemesi kapsamında arazi kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yem bitkisi desteklemesi kapsamında arazi kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yem bitkisi ekilişi gerçekleştirerek destekleme başvurusunda bulunan çiftçilere ait arazilerin kontrolleri yapılıyor.

Yetkililer, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olup toplamda 10 dekar ve üzeri yem bitkisi (Fiğ, yonca, korunga, yulaf, silajlık mısır) ekilişi yapan çiftçilerin desteklendiğini belirttiler. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta yem bitkisi ekili alanlarda kontrol yapılıyor
Hisarcık'ta yem bitkisi ekili alanlarda kontrol yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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