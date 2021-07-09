Hisarcık'ta yaz Kur'an kurslarına ilgi
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Hisarcık'ta yaz Kur'an kurslarına ilgi

Hisarcık'ta yaz Kur'an kurslarına ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan Yaz Kur'an kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan Yaz Kur'an kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, 5 Temmuz 'da başlayan ve 20 Ağustos tarihinde sona erecek olan yaz Kur'an kurslarına çocukların ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

Müftü Akyol, camileri ziyaret ederek Yaz Kur'an kurslarına gelen öğrencilere Kuran okumanın, anlamanın ve yaşamanın önemini anlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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