Hisarcık'ta yaya kaldırımına ihata duvarı
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Hisarcık'ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Hisarcık Belediyesince alt yapı çalışmaları tamamlanan Halil Kurnaz Bulvarındaki 1 kilometre uzunluğundaki yaya kaldırımına ihata duvarı yapılıyor.

18.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:07
Hisarcık'ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Belediyesince alt yapı çalışmaları tamamlanan Halil Kurnaz Bulvarındaki 1 kilometre uzunluğundaki yaya kaldırımına ihata duvarı yapılıyor.


Belediye Başkanı , Halil Kurnaz Bulvarında arazi kenarında bulunan yaya kaldırımlarında oluşabilecek çökme riskini ortadan kaldırarak tutucu kılmak amacıyla başlattıkları ihata duvarı yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarının başlayacağını söyledi.


Çalışkan, "Havaların müsait olması durumunda ihata duvarı yapım çalışmaları 15 gün içinde tamamlanacak" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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