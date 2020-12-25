Hisarcık'ta yaya geçiş çizgileri boyama çalışması
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Hisarcık'ta yaya geçiş çizgileri boyama çalışması

25.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:41
Hisarcık'ta yaya geçiş çizgileri boyama çalışması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi TOKİ kavşağında yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yıpranan yaya geçiş çizgileri yeniden boyandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi TOKİ kavşağında yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yıpranan yaya geçiş çizgileri yeniden boyandı.

Karayolları tarafından trafik akış güvenliği ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla başlayan yaya geçidi çalışması TOKİ Kavşağında gerçekleştirildi. Yaya çizgileri belirgin hale getirilerek sürücülerin erken fark etmeleri, yayaların ise can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenen çalışmalarda yaya geçidi dayanıklı beyaz renkte yol çizgi boyası ile boyandı.

Yetkililer, yapılan çalışma TOKİ Kavşağındaki trafik akışının daha uygun hale getirilmesi ve vatandaşların trafik kuralları içinde daha rahat hareket etmelerinin sağlanmasının hedeflendiğini belirtiler. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta yaya geçiş çizgileri boyama çalışması
Hisarcık'ta yaya geçiş çizgileri boyama çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:42:40. #1.15#
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