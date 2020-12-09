Hisarcık'ta yangın vanalarına kış bakımı
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Hisarcık'ta yangın vanalarına kış bakımı

09.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:26
Hisarcık'ta yangın vanalarına kış bakımı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Belediye İtfaiye Amirliği kış ayı boyunca meydana gelebilecek yangın tehlikelerine karşı, sokaklardaki yangın vanalarında bakım ve kontrol çalışması başlattı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Belediye İtfaiye Amirliği kış ayı boyunca meydana gelebilecek yangın tehlikelerine karşı, sokaklardaki yangın vanalarında bakım ve kontrol çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, itfaiye ekipleri tarafından başlatılan bakım ve kontrol çalışmaları kapsamında ilçe genelinde 20 yangın vanasının su seviyesi, çalışma sistemi kontrollerinin ve don olaylarına karşı izolasyonunun yapıldığını söyledi.

Çalışkan," Özellikle kış ayına girilen şu günlerde, muhtemel yangın ve zehirlenmelere karşı, evlerdeki bacaların bakım ve temizliğinin yapılması gerekiyor. Ayrıca rüzgarlı havalarda küllerdeki kıvılcımların uçuşarak evlerde ya da başka yerleşim birimlerinde yangına sebebiyet verebileceği göz önüne alınarak sobadan ve kalorifer kazanından alınan ateşli küllerin kesinlikle çöp konteynırlarına ya da boş alanlara dökülmemeli" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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