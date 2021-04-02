Hisarcık'ta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı
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Hisarcık'ta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

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Hisarcık'ta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Orman İşletme Şefliğince vatandaşlara ücretsiz 1000 adet kestane, ceviz ve badem fidanı dağıtıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Orman İşletme Şefliğince vatandaşlara ücretsiz 1000 adet kestane, ceviz ve badem fidanı dağıtıldı.

Emet Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Hisarcık Orman İşletme Şefliğince İlçe Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen fidan dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Orman İşletme Şefi Samet Sayan, vatandaşlara fidan dikiminin özendirilmesi, yeşil dokunun, ormanların korunması bilincinin aşılanması noktasında kestane, badem ve ceviz cinsi 1000 adet fidan dağıttıklarını ve ayrıca vatandaşa bilgilendirmede bulunduklarını söyledi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı
Hisarcık'ta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı
Hisarcık'ta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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