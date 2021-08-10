Hisarcık'ta üst yapı çalışmaları
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Hisarcık'ta üst yapı çalışmaları

Hisarcık'ta üst yapı çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, beton parke taşı, metre bordür, oluk döşeme işini alan firma ile sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, beton parke taşı, metre bordür, oluk döşeme işini alan firma ile sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, 4 yıl önce, "Kalıcı hizmetler, geçici rahatsızlıklar" parolasıyla başlattıkları içme suyu, kanalizasyon, elektrik ve doğalgaz alt yapı çalışmaları esnasında bozulan cadde, sokak ve kaldırımlarda beton parke taşı, bordür ve oluk döşeme çalışmaları için ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalandığını ifade etti.

Çalışkan," 180 günde tamamlanacak ilçemiz merkezindeki kaldırım ve yol döşeme çalışmalarında 31 bin metrekare beton parke taşı, 8 bin metre bordür, 1000 metre oluk döşemesi yapılacak, ayrıca 4 bin metre bordür ve 6 bin metrekare beton parke sökümü gerçekleştirilecektir. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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