Hisarcık'ta ürünlere fiyat ve marka takibi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hisarcık'ta ürünlere fiyat ve marka takibi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hisarcık'ta ürünlere fiyat ve marka takibi

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemine (TÜFİS) giriş için marketlerdeki ürünlerin fiyat ve marka takipleri yapılarak sisteme girildiği bildirildi.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemine (TÜFİS) giriş için marketlerdeki ürünlerin fiyat ve marka takipleri yapılarak sisteme girildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemine (TÜFİS) girişi için marketlerdeki bakliyat, işlenmiş ürün, hayvansal ürünler, meyve ve sebzelerin belirlenmiş ürünlerindeki fiyat ve marka takibi yapılarak sisteme girildi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta ürünlere fiyat ve marka takibi

10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title