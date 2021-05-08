Hisarcık'ta şükür duası için 11 kurban kesildi
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Hisarcık'ta şükür duası için 11 kurban kesildi

Hisarcık'ta şükür duası için 11 kurban kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Belediye Başkanlığı öncülüğünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen şükür duası için kesilen 4 büyük ve 7 küçükbaş kurbanın etleri, yemek yapılmak yerine ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Belediye Başkanlığı öncülüğünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen şükür duası için kesilen 4 büyük ve 7 küçükbaş kurbanın etleri, yemek yapılmak yerine ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İlçede 15 yılı aşkın süredir geleneksel olarak belediyenin organizasyonunda halktan toplanan yardımlarla kesilen kurban etlerinden yemekli olarak düzenlenen şükür duası etkinliği, pandemi dolayısıyla iki yıldan bu yana kurban etleri pişirilmeden parçalanıp ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Kesimhanede şükür duası için kesilen kurbanların ardından İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından şükür duası yapıldı. Daha sonra kesilen kurbanlar belediye personeli tarafından parçalanarak ilçe merkezi ve köylerinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri şükür duası için bu yılda Köy ve Mahalle Muhtarları, Sivil Toplum Kuruluşları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin ettikleri 4 büyükbaş ve 7 küçükbaş kurbanı kesip ilçe ve köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi.

Çalışkan," Şükür duası için kesilen kurbana destek veren başta muhtarlarımız olmak üzere hayırsever halkımıza çok teşekkür ediyorum. Geleneksel kurban kesim organizasyonumuz inşallah her yıl devam edecek" diye konuştu. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta şükür duası için 11 kurban kesildi
Hisarcık'ta şükür duası için 11 kurban kesildi
Hisarcık'ta şükür duası için 11 kurban kesildi
Hisarcık'ta şükür duası için 11 kurban kesildi
Hisarcık'ta şükür duası için 11 kurban kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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