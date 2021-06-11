Hisarcık'ta ORKÖY desteğiyle 6 orman köylüsü traktörlerine kavuştu
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Hisarcık'ta ORKÖY desteğiyle 6 orman köylüsü traktörlerine kavuştu

Hisarcık'ta ORKÖY desteğiyle 6 orman köylüsü traktörlerine kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde ORKÖY Projesi kapsamında verilen hibe ve kredi desteği ile 6 orman köylüsü traktörlerine kavuştu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde ORKÖY Projesi kapsamında verilen hibe ve kredi desteği ile 6 orman köylüsü traktörlerine kavuştu.

Emet Orman İşletme Müdürlüğü Tetik Orman İşletme Şefliği görev alanı içinde yer alan Güldüren köyünde ORKÖY Traktör Ferdi Mekanizasyon kredisi kullanan 6 orman köylüsü 4x4 kabinli traktör sahibi oldu.

ORKÖY Projesi kapsamında orman köylüsü vatandaşlara yüzde 20 hibeli ve 7 yıl geri ödemeli toplam 110 bin liralık destek sağlandı.

Güldüren Köyü Muhtarı Halil Arslan, orman köylülerine vermiş oldukları desteklerden dolayı ORKÖY Kütahya yetkililerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta ORKÖY desteğiyle 6 orman köylüsü traktörlerine kavuştu
Hisarcık'ta ORKÖY desteğiyle 6 orman köylüsü traktörlerine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hisarcık'ta ORKÖY desteğiyle 6 orman köylüsü traktörlerine kavuştu - Haberler Ekonomi
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