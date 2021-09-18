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Hisarcık'ta organik üzüm pekmezi imalatı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Hisarcık'ta organik üzüm pekmezi imalatı başladı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde üzüm üreticilerinin ateşin üzerine koydukları kazanlarda büyük emek isteyen şifa deposu doğal üzüm pekmezi yapımına başladıkları bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde üzüm üreticilerinin ateşin üzerine koydukları kazanlarda büyük emek isteyen şifa deposu doğal üzüm pekmezi yapımına başladıkları bildirildi.

Kış aylarında yaygın olarak tüketilen katkısız ve organik üzüm pekmezi imalatının emek isteyen ve uzun uğraş gerektiren çok zahmetli bir iş olduğuna değinen emekli İşçi Hasan Soyugür, üzüm pekmezini nasıl ürettiklerini anlattı.

Soyugür, " Topladığımız üzümleri kasalarda veya küfelerde iyice olgunlaşması için yaklaşık 5 gün süreyle bekletiyoruz. Daha sonra kazanın içerisine aldığımız üzümleri temiz çizmeler giyerek eziyor ve tülbenttin içene alarak sıkıp su ve posasının birbirinden ayrılmasını sağlıyoruz. Üzüm suyunun içine pekmez toprağı atıp kazanların altından değil yanlarından ateş yakarak 4 saat kadar hafif ısıtıp kestiriyoruz. Üzüm suyunu kazanda bir gece beklettikten sonra toprağı dibine çöküyor. Üzerinden suyunu azar azar alarak başka bir kazana tülbentle süzerek aktarıyoruz. Dibinde kalan toprağı ise alıp süzerek suyundan şıra elde ediyoruz. 12 saat kazanda kaynattığımız üzüm suyu kıvama geldiğinde kazanla birlikte toprağı kazarak oluşturduğumuz çukurdaki soğuksu birikintisinin içine oturtup soğutma yapıyoruz. Bu esnada pekmezin kesilmemesi için karıştırıp savuruyoruz. Bu işlemlerin ardından elde ettiğimiz organik üzüm pekmezini kışın tüketmek üzere kavanozlara dolduruyoruz. Bir kilo pekmez elde edebilmek için yaklaşık 10 kilo üzüm kaynatıyoruz. Bu yıl ilçede üzüm rekoltesi düşük, elde ettiğim pekmez ancak kendi aileme yetecek. Pekmez üretimi çok zahmetli olsa da her yıl kendi tüketeceğim pekmezi kendim imal ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta organik üzüm pekmezi imalatı başladı

Hisarcık'ta organik üzüm pekmezi imalatı başladı

Hisarcık'ta organik üzüm pekmezi imalatı başladı

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