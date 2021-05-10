Hisarcık'ta okul bahçeleri hayat oluyor
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Hisarcık'ta okul bahçeleri hayat oluyor

Hisarcık'ta okul bahçeleri hayat oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir vatandaşın hafta sonu okul bahçesinde büyükbaş hayvan otlatması ilginç görüntüler oluşturdu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir vatandaşın hafta sonu okul bahçesinde büyükbaş hayvan otlatması ilginç görüntüler oluşturdu.

Hafta sonu ilçe merkezinde bir vatandaşın okul bahçesinde inek ve tosun otlattığını görenler, Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği okulların velilerin, mahallelinin ve çevrenin hizmetine açılmasının amaçlandığı "Okullar Hayat Olsun" projesine atıfta bulunarak, "Okul bahçeleri Hayat Oluyor" demekten kendilerini alamadılar.

"Okullar Hayat Olsun Projesi"

Projenin temel amacı, okulların velilerin, mahallelinin ve çevrenin hizmetine açılması, öğrenciler ve yetişkinler için birer "hayat boyu öğrenme merkezi" ve eğlenme ve dinlenme aktivitelerine imkan veren "yaşayan güvenli alanlar" haline dönüştürülmesi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta okul bahçeleri hayat oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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