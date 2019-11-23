Hisarcık'ta öğretmenler vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti

23.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:45

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni göreve başlayan öğretmenler, "Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir yeni göreve başlayan öğretmenlerle birlikte ilçede vefat eden öğretmenlerden Hasan Aksulu, Mehmet Ali Kurum, Ali Değirmenci, Mustafa Tekin, Mustafa Yücel, Hasan Cengiz ve Kazım Akbulut'un mezarlarını ziyaret ederek dua ettiler. Öğretmenlerin mezarları başında yapılan dua öncesi Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir ölen öğretmenleri tanıtıcı bilgiler verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA