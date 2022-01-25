Hisarcık'ta küçükbaş desteklemesine girecek hayvan sayımları devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hisarcık'ta küçükbaş desteklemesine girecek hayvan sayımları devam ediyor

Hisarcık'ta küçükbaş desteklemesine girecek hayvan sayımları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince küçükbaş desteklemesine girecek hayvan sayımlarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince küçükbaş desteklemesine girecek hayvan sayımlarının devam ettiği bildirildi.

Zorlu kış şartlarında küçükbaş desteklemesine girecek hayvan sayımlarına devam eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda başvurudaki hayvan sayısı ile işletmedeki hayvan sayılarının tutup tutmadığını kontrol ediyor.

Küçükbaş desteklemesine girecek hayvan sayımlarının Ocak ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Kütahya, Tarım, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title