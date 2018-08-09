Hisarcık'ta KPSS Kursu Açıldı
Hisarcık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde KPSS Kursu açıldığı bildirildi.
Hisarcık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde KPSS Kursu açıldığı bildirildi.
Şehitler Ortaokulunda verilen ücretsiz KPSS kursuna toplam 29 kişi katılıyor. KPSS kursu çerçevesinde Öğretmenler Rukiye Öztürk, Elif Erdoğan, Fahrettin Uygun ve Ümmü Bilmez Edebiyat, Matematik, Tarih ve Coğrafya derslerinden kurs veriyor. Toplam 100 saatlik KPSS kursu 13 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. (MA-EFE) - KÜTAHYA