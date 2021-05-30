Hisarcık'ta köylüler yağmur duasına çıktı
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Hisarcık'ta köylüler yağmur duasına çıktı

Hisarcık'ta köylüler yağmur duasına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de havaların sıcak gitmesi ve uzun süredir yağmur yağmaması üzerine kurban kesilip, "yağmur duası" edildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de havaların sıcak gitmesi ve uzun süredir yağmur yağmaması üzerine kurban kesilip, "yağmur duası" edildi.

Köy meydanında Hisarcık Müftüsü Sebahattin Akyol ve Köy İmamı Ramazan Efenk'in yaptığı yağmur duasına katılan köylüler, ellerini yere doğru açarak yağmur yağması için dua etti. Köy Muhtarı Tayfun Bütün, bölgede havaların çok kurak geçtiğini ve uzun süreden beri yağmur yağmadığını söyledi.

Bütün, "Köy halkımızın katkılarıyla aldığımız 1 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvanı dua sonrası kurban ettik. Kestiğimiz kurbanların etlerini ise ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. İnşallah dualarımız kabul olur ve yeterince yağmur yağar" dedi.

Şu anda kuraklık dönemi içerisinde olduklarını ifade eden İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, "Peygamber efendimiz kuraklık olduğunda hep dua etmişlerdir. Bizde Peygamberimizin sünnetini uyguladık ve hep birlikte yağmur duası yaptık. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder. Rabbim ülkemize, memleketimize bereketler, bol yağmurlar nasip eylesin" diye konuştu.

Yağmur duası etkinliğine, Kaymakam Buğra Karadağ, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve köylüler katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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