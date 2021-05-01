Hisarcık'ta kısıtlamaya zabıta desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hisarcık'ta kısıtlamaya zabıta desteği

Hisarcık'ta kısıtlamaya zabıta desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye zabıta ekipleri, tam kapanma sürecinde hafta sonları ilçede kontrol noktaları oluşturarak polis ekiplerine destek veriyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye zabıta ekipleri, tam kapanma sürecinde hafta sonları ilçede kontrol noktaları oluşturarak polis ekiplerine destek veriyor.

Hafta sonu ilçede kontrol noktaları oluşturan belediye zabıta ekipleri durdurdukları araç sürücülerinin izin belgelerinin olmadığını kontrol ediyor. İzin belgeleri olmayanlara cezai işlem uygulanıyor. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta kısıtlamaya zabıta desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti
Denize girdi, 'İşsizim, ceza kesmeyin' dedi
Denize girdi, "İşsizim, ceza kesmeyin" dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Diego Muslera Cenk Tosun Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hisarcık'ta kısıtlamaya zabıta desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 18:38:08. #1.16#

title