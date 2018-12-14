Hisarcık'ta Kış Lastiği Denetimi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekiplerince denetimler yapılıyor.

1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından denetimlerini sürdüren İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekipleri, Hisarcık-Emet karayolunun 2. Kilometresinde denetim yaptı. Durdurulan araçların belge ve lastik kontrolleri yapıldı. Sürücüler kış lastiği uygulamasıyla ilgili bilgilendirilirken, kar lastiği takmayan ticari araç sahiplerine ise 715 lira para cezası kesildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına kış lastiği denetimlerinin aralıksız süreceğini belirten yetkililer, uygulamanın 1 Nisan 2019 tarihine kadar devam edeceğini ifade ettiler.(MA-EFE) - KÜTAHYA