Hisarcık'ta kamu personeli denetim için sahada
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Hisarcık'ta kamu personeli denetim için sahada

Hisarcık'ta kamu personeli denetim için sahada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde uzaktan ve esnek çalışan kamu personeli, tam kapanma sürecinde hafta içi ilçede kontrol noktaları oluşturarak emniyet güçlerine destek veriyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde uzaktan ve esnek çalışan kamu personeli, tam kapanma sürecinde hafta içi ilçede kontrol noktaları oluşturarak emniyet güçlerine destek veriyor.

6 nokta ve güzergahta günde 2 saat vardiya usulü görevli uzaktan ve esnek çalışan kamu personelinden oluşan 24 kişilik ekip araç ve yayaların izin belgesi denetimini yaparak olumsuz bir durumda emniyet güçlerine haber veriyorlar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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