Hisarcık'ta kadınlar üretiyor, kooperatif pazarlıyor
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Hisarcık'ta kadınlar üretiyor, kooperatif pazarlıyor

Hisarcık'ta kadınlar üretiyor, kooperatif pazarlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde üretilerek pazara sunulan organik gıda ürünlerine talep giderek artıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde üretilerek pazara sunulan organik gıda ürünlerine talep giderek artıyor.

Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yasemin Özdinç, Kooperatif bünyesindeki kadınlar tarafından hazırlanan yöresel haşhaşlı, yağlı, peynirli gözleme çeşitleri, erişte, köy ekmeği, bulgur ile yufkanın mahallelerde ve pazarda satışa sunulduğunu söyledi.

Başkan Yasemin Özdinç," Kooperatif olarak önümüzdeki günlerde turşu, salça, kuru biber, tarhana, ekşi tarhana üretimi yapıp satışa başlayacağız. Çalışmak isteyen tüm kadınlarımızı kooperatifimize bekliyoruz. Şu an tek sıkıntımız kooperatifimizin kalıcı bir yerinin olmaması. İnşallah önümüzdeki günlerde inşallah bu sorun çözülür. Üreten kadın refahı, gelişmeyi, huzur ve kalkınmayı beraberinde getirmektedir. Tüm çevre ve yöre halkımızdan bu girişimci kooperatifimize desteklerini bekliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta kadınlar üretiyor, kooperatif pazarlıyor
Hisarcık'ta kadınlar üretiyor, kooperatif pazarlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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