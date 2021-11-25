Hisarcık'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hisarcık'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hisarcık'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele ilçe koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele ilçe koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Vekili Ayşe Uludoğan, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Koç, İlçe Emniyet Amiri Vekili Resul Acun, İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Mücahit Kartal, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar, Nüfus Müdürü Mehmet Çolak, İlçe Meslek Yüksek Okulu Müdürü Burak Kavaslar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Tavşanlı Sosyal Hizmetler personeli katıldı.

Konuyla ilgili Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Kaymakamlık Toplantı Salonunda Kaymakam Didem Dinç Özay başkanlığında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı" denildi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı

Akıllara durgunluk veren görüntü! Kamyon kasasında 87 kaçak göçmen yakalandı

Akıllara durgunluk veren görüntü! Kamyon kasasında 87 kaçak göçmen yakalandı

 Canice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

Canice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

 22 yaşındaki genç kız otel odasında ölü bulundu

22 yaşındaki genç kız otel odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title