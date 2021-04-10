Hisarcık'ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı
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Hisarcık'ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hisarcık'ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele ilçe koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele ilçe koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Koç, İlçe Emniyet Amiri Erkan Şen, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ahmet Danış, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Türkdoğan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Uçar ve Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri katıldı. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ilçede alınacak olan önlemler ve bu hususta yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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