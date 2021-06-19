Hisarcık'ta kadın kooperatifi kuruldu
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Hisarcık'ta kadın kooperatifi kuruldu

Hisarcık'ta kadın kooperatifi kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kadınlara iş fırsatı sağlamak amacıyla Kaymakam Buğra Karadağ öncülüğünde kadın kooperatifi kurulduğu bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kadınlara iş fırsatı sağlamak amacıyla Kaymakam Buğra Karadağ öncülüğünde kadın kooperatifi kurulduğu bildirildi.

Kooperatife üye olan kadınları makamında ağırlayan ve "Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi " kuruluş sertifikasını kadınlara takdim eden Kaymakam Buğra Karadağ, kadınların kendi işlerini geliştirerek, iş fırsatı sağlamayı amaçlayan kooperatifin kadınlar için hem ekonomik olarak gelir kaynağı olacağını, hem de kadınların sosyal hayata daha kolay adapte olmalarına katkıda bulunacağını söyledi.

Kaymakam Karadağ, kooperatifin kurulmasında büyük emeği olan İl Genel Meclis üyesi Mustafa Şen'e teşekkür ederek, kooperatifin uzun ömürlü olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hisarcık'ta kadın kooperatifi kuruldu - Haberler Ekonomi
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