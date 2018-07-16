Hisarcık'ta İki Köyde Masa Tenisi Kursu Açıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile "Okullar Hayat Olsun" Projesi kapsamında iki köyde "Masa Tenisi Kursu" açıldı.

Aşağı Yoncaağaç ve Kutluhallar köylerinde Usta öğreticiler Nazlı Eren ve Süleyman Kumdakcı nezaretinde açılan 120 saat süreli Masa Tenisi Kursuna 37 öğrenci katılıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, spor etkinliklerinin çocukların enerjilerini doğru alanlara yönlendirerek bireylerin empati kurma, birlikte yaşama becerilerinin gelişimine katkıda bulunduğunu ve sağlıklı bir sosyal hayat tesis etmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Kaya," Aşağı Yoncaağaç ve Kutluhallar köylerinde açmış olduğumuz Masa Tenisi Kurslarıyla öğrencilere önemli bir spor dalı olan masa tenisini sevdirmeyi ve önemini anlatmayı amaçlamaktayız" dedi.(MA-EFE) - KÜTAHYA