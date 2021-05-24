Hisarcık'ta güneş panellerinin montaj işlemlerine başlandı
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Hisarcık'ta güneş panellerinin montaj işlemlerine başlandı

Hisarcık'ta güneş panellerinin montaj işlemlerine başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hisarcık Belediyesi 400 Kwe'lik Güneş Enerji Santrali (GES) kurmak için güneş panellerinin monte edilmesine başlandı.

Hisarcık Belediyesi 400 Kwe'lik Güneş Enerji Santrali (GES) kurmak için güneş panellerinin monte edilmesine başlandı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,Bozyaka mevkiindeki 12 bin dekar alanda Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Sistemi projesinin güneş panellerinin monte edilmesine başlandığını söyledi.

Çalışkan," 2 milyon 748 bin liraya mal olacak Güneş Enerji Santrali 60 iş gününde tamamlanacak ve yılda 660 bin Kwe elektrik üretecek. 3 Yılda kendi yatırımını kendi karşılayacak olan tesisimiz ileriki yıllarda belediyemize ciddi bir gelir sağlayacak" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta güneş panellerinin montaj işlemlerine başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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