Hisarcık'ta GES projesi için sözleşme imzalandı
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Hisarcık'ta GES projesi için sözleşme imzalandı

15.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:30
Hisarcık'ta GES projesi için sözleşme imzalandı

Hisarcık Belediyesi 400 Kwe'lik Güneş Enerji Santrali (GES) kurmak için protokol imzaladı.

Hisarcık Belediyesi 400 Kwe'lik Güneş Enerji Santrali (GES) kurmak için protokol imzaladı.

Belediye olarak çevreci ve gelir getirici yatırımlara önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Bozyaka mevkiindeki 12 bin dekar alana kuracağımız Güneş Enerji Santrali için A.C.M Proje Tasarım Mühendislik Elektrik Limitet Şirketi ile protokolü imzalayıp, yer teslimini yaptık. Sözleşme bedeli 2 milyon 748 bin liraya mal olacak Güneş Enerji Santrali 60 iş gününde tamamlanacak ve yılda 660 bin Kwe elektrik üretecek. 3 Yılda kendi yatırımını kendi karşılayacak olan tesisimiz sonraki yıllarda belediyemize ciddi bir gelir getirecek" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta GES projesi için sözleşme imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:47:30. #1.15#
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