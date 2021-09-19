Hisarcık'ta "Gaziler Günü" kutlamaları

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Türkiye Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanının verilişinin 100. yıl dönümü Korona virüs salgını nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törenle kutlandı.

Tören Atatürk anıtına Kaymakam Didem Dinç Özay ve Belediye Başkan Vekili Ayşe Uludoğan tarafından çelenk konulmasıyla başlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kıbrıs Gazisi Abdullah Tosun, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk Milletinin işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millet olduğunu söyledi.

Tosun," Türk Milleti bu uğurda kendisini çepeçevre sarmış düşmanlarına karşı üç kıtada kılıç sallamış zaferden zafer atlamış, ecdadını örnek alarak Anadolu'da, canlarını hiçe sayarak, vatan millet, bayrak aşkıyla tarihinde birçok savaşa girerek yüzünden akıyla çıkmıştır. Gaziliğin devlet ve millet nezdindeki önemini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, "Kahraman Türk Ordusu, sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin millet tarafından takdimine delalet eden bu unvan ve rütbeye ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım" diyerek anlatmaktadır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş olan ve hayatta olup bizi burada onurlandıran gazi arkadaşlarımın huzurunda saygı ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Covid-19 tedbirleri kapsamında tebriklerin kabulü programı yapılmadı. - KÜTAHYA