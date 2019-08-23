Hisarcık'ta Çok Amaçlı Spor sahaları hizmete girdi

23.08.2019 11:51

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapımı tamamlanan basketbol ve voleybol sahası ile tenis kortunun hizmete sunulduğu bildirildi.



Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 4 ay önce yapımına başlanan Karşıyaka Mahallesinde bulunan Gençlik Parkına Basketbol ve voleybol sahaları ile Esire Termal Turizm Merkezine tenis kortu sahasının tamamlanarak halkın hizmetine sunulduğunu söyledi.



Spor Toto Teşkilatı tarafından yüzde yüz hibe ile 212 bin 736 TL'ye ihale edilerek yapımı tamamlanan çok amaçlı spor sahalarının ilçeye hayırlı olmasını dileyen Çalışkan, "Bu tesislerin ilçemize kazandırılması noktasında desteklerini esirgemeyen Spor Toto Teşkilat Başkanlığına çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA