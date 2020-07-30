Hisarcık'ta çocuklara sosyal mesafeli bayram şekeri dağıtıldı
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Hisarcık'ta çocuklara sosyal mesafeli bayram şekeri dağıtıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar tarafından çocuklara şeker ve çikolata dağıtma geleneği Korona virüs (Covid-19) nedeniyle bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapıldı.

Hisarcık'ta çocuklara sosyal mesafeli bayram şekeri dağıtıldı
30.07.2020 17:20 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:26

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar tarafından çocuklara şeker ve çikolata dağıtma geleneği Korona virüs (Covid-19) nedeniyle bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapıldı.

Kurban Bayramı arifesinde çocuklar mahalle halkı tarafından adak amaçlı dağıtılan şeker ve çikolataları toplamak için ellerinde naylon poşetlerle mahallede dolaştılar.

İlçede bayram arifesinde çocuklara adak dağıtma geleneğinin yıllardan beri sürdürüldüğünü söyleyen Mehmet Ergin, " Bayram arifesinde her mahallede çocuklara şeker, çikolata ve kek dağıtılır. Ama geçen Ramazan Bayramı arifesinde Korona virüs süreci çerçevesinde uygulamaya konulan kısıtlamalar nedeniyle adak dağıtamadık. Normalleşme sürecinin ardından Kurban Bayramı arifesinde hayırseverler tarafından çocuklara şeker ve çikolatalar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak dağıtıldı. İlçemizde bayram öncesi çocukları sevindirmek adına yapılan bu gelenek inşallah bundan sonra da devam edecek" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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