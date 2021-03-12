Hisarcık'ta çiftçilere budama teknikleri öğretiliyor
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Hisarcık'ta çiftçilere budama teknikleri öğretiliyor

12.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:28
Hisarcık'ta çiftçilere budama teknikleri öğretiliyor

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisleri çiftçileri, budama teknikleri yönünde bilinçlendirmek amacıyla köyleri gezerek çiftçileri eğitiyor.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisleri çiftçileri, budama teknikleri yönünde bilinçlendirmek amacıyla köyleri gezerek çiftçileri eğitiyor.

Kurtdere köyündeki bahçelerde uygulamalı eğitim veren Ziraat Mühendisleri çiftçilere şekil budaması, budama teknikleri ve budamada dikkat edilmesi gereken hususlar ile elma, kiraz ve armut ağaçlarında bakım tekniklerini anlattılar. Ayrıca 5 yaşındaki ağaçlara modifiye lider ve goble budaması yapılması uygulamalı olarak gösterildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilerin her yıl düzenli olarak budama yapmaları gerektiğini, yanlış yapılan budamanın yarardan çok zarar vereceğini söylediler. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta çiftçilere budama teknikleri öğretiliyor
Hisarcık'ta çiftçilere budama teknikleri öğretiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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